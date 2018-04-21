В Нижнем Новгороде можно полететь в стратосферу за 850 тысяч рублей

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Нижнем Новгороде, на базе авиастроительного завода "Сокол", любой желающий при наличии справки о состоянии здоровья и 850 тысяч рублей может отправиться в стратосферу на самолете МиГ-29.

В качестве второго пилота турист осуществляет 45-минутный полет со скоростью 2500 километров в час на высоту до 22 километров с выполнением фигур высшего пилотажа: петли, бочки, виражи и другие.

Пилотируют сверхзвуковые самолеты, состоящие на вооружении ВВС России, заслуженные летчики-испытатели. В программу летного дня также включено посещение музея завода "Сокол"