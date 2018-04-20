Коста-Рика отменяет визы для россиян

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Правительство России одобрило соглашение о взаимной отмене виз с Коста-Рикой, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмена виз коснется граждан, за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов, выезжающих на срок до 90 дней.

Напомним, что с 2014 года для граждан России действует безвизовый режим при нахождении на территории Коста-Рики до 30 дней. На срок более необходимо было получать визу или иметь действительную еще в течение трех месяцев американскую, канадскую или Шенгенскую визу.