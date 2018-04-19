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Самые забавные и странные промо ролики стран и регионов
13:3019.04.2018
(обновлено:14:19 19.04.2018)
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Скриншот с видео Working Day - Winner

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Наполеон, плавающий на байдарке, Чужие, работающие в офисе, номер, по которому можно позвонить любому шведу, Таиланд, призывающий себя ненавидеть – на что только не идут страны и города для того, чтобы привлечь туристов.

Айова, США

Праздничный салют в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ в городах России
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Выбраны лучшие туристические промо-ролики Европы и России

Наполеон Бонапарт в 1803 году продал французские владения в Северной Америке Соединенным штатам. В результате Франция лишилась территории современных штатов Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас, Небраска и ряда других. Власти Айовы решили использовать этот исторический факт как повод поразмышлять, пожалел бы Наполеон о продаже, посети он Айову сейчас.

Исландия

Этому видео уже больше восьми лет, но оно продолжает оставаться одним из лучших образцов того, как чуть более, чем за две минуты можно передать настроение целой страны. Под динамичную песню Jungle Drum исландской певицы Emiliana Torrini в кадре у гейзеров, водопадов, на ледниках и крышах танцуют жизнерадостные исландцы, развенчивая миф о холодности северян.

Таиланд

Рекламный ролик Министерства туризма Таиланда с провокационным названием "Я ненавижу Таиланд" очень скоро стал вирусным. Пользователи социальных сетей с радостью делились видео о парне, у которого украли все деньги и документы, что заставило его возненавидеть страну. Пятиминутная история зарождающейся дружбы с местными жителями, давшими ночлег и еду, меняет мнение героя на противоположное.

Швеция

В 2016 году Шведская туристическая ассоциация запустила необычный проект, благодаря которому у страны появился номер, набрав который можно поговорить со случайным местным жителем. Проект был приурочен к 250-летнию приятия закона об отмене цензуры. На тот момент Швеция стала первой страной, законодательно запрещающей государственный надзор за информацией.

Префектура Оита, Япония

Префектура, расположенная на Кюсю — третьем по величине острове Японского архипелага, знаменита своими водолечебницами, грязевыми и горячими источниками. Именно их решили показать в ролике, а чтобы позабавить зрителя, запустили в водоемы сборную по синхронному плаванию.

Нью-Мексико, США

До конца остается неясным, почему штат для своей рекламы выбрал Чужих, мечтающих об отпуске в Нью-Мексико – "лучшем месте на земле". Может быть, это отсылка к Розуэлльскому инциденту – предполагаемому крушению НЛО в этом штате в 1947 году, вызвавшему широкий резонанс в США.

Новая Зеландия

Победителя в конкурсе Your Big Break, организованного правительством Новой Зеландии, выбирал Питер Джексон – создатель фильма "Властелин Колец". Режиссер и по совместительству исполнитель главной роли в Working Day – аргентинец, но ему удалось лучше всех проникнуться духом островного государства. 

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