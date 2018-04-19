РСТ предлагает не запрещать Booking, а приравнять его к туроператорам

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) выступает за то, чтобы мегаагрегаторы и системы бронирования гостиниц, подобные Booking.com, были приравнены к туроператорам с точки зрения ответственности перед клиентами, но не призывает к запрету на территории РФ таких сервисов, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одной из российских туроператорских компаний в министерство культуры РФ, где он призвал рассмотреть возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com).

"РСТ неоднократно выступал за то, что Booking.com, как и другие мегаагрегаторы и системы бронирования гостиниц, необходимо приравнять к туроператорам с точки зрения ответственности перед клиентами", — сказала Тюрина.

Собеседник агентства отметила, что существует также проблема неоправданно высокой комиссии, которую этот ресурс берет с гостиниц.

"Всем этим, конечно, надо заниматься, в том числе на государственном уровне. Но запрещать — значит лишать выбора россиян, активно пользующихся этой системой бронирования, а также миллионы иностранных граждан, которые бронируют на Booking.com гостиницы, планируя поездку в Россию", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.

В российском представительстве Booking.com комментировать подобную санкционную инициативу отказались.