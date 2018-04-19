В Таиланде закрыли популярный у туристов пляж из-за нападения акулы

БАНГКОК, 19 апр – РИА Новости. Популярный у туристов пляж Сай Ной в курортной местности у города Хуа Хин в 200 километрах южнее Бангкока закрыт для купания на 20 дней в связи с нападением акулы на человека, заявил в среду в эфире новостного выпуска Третьего национального телеканала Таиланда губернатор провинции Прачуап Кирикхан, Пханлоп Сингхасени.
Пляж закрыт, так как власти провинции должны принять необходимые меры, чтобы обезопасить туристов от акул, заявил губернатор. По его словам, провинциальная администрация вместе с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.
В среду стало известно, что травмы ноги, полученные туристом из Норвегии в море у пляжа Сай Ной в прошлое воскресенье, являются укусами годовалой "бычьей" акулы длиной около метра, а не травмами от удара об острые скалы, как пыталась их представить в течение трех дней публике и правительству местная администрация. По требованию туриста врачи и биологи Департамента морских и береговых ресурсов провели экспертизу его травм и пришли к выводу, что турист подвергся нападению акулы, сообщает Третий национальный телеканал.
В социальных сетях Таиланда во вторник был распространен видеоролик, снятый на смартфон буддийским монахом, настоятелем монастыря, расположенного на берегу в районе пляжа Сай Ной, где норвежский турист подвергся нападению акулы. На видео изображены две акулы длиной от метра до полутора метров, плавающие у самого берега.
"Смотрите, господин премьер-министр, вот они, акулы. Прямо у берега. И это только две, которых я смог снять, а их тут плавает не менее тридцати-сорока! Примите, пожалуйста, меры, пока кто-нибудь не погиб!" — говорит за кадром монах, снявший видео, обращаясь к премьер-министру Таиланда генералу Праюту Чан-Оча.
В Таиланде несколько случаев нападений молодых "бычьих" акул произошли в течение последних двух лет, в том числе в открытом море в районе островов Пхукет и Самуи. В каждом случае укусам подвергались именно пловцы. Биологи Департамента морских и береговых ресурсов объясняют необычное поведение акул тем, что молодой хищник иногда может принять ногу пловца за мелкое морское животное и начать на него охотиться. Тем не менее, объяснения того, что акулы так близко подплыли к берегу именно в районе курортного города Хуа Хин у биологов пока нет, сообщает Третий телеканал.
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