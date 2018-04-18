Названы самые дорогие города мира для деловых поездок

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Самым дорогим городом мира для поездок по делам стал Нью-Йорк, сообщает ECA International.

В среднем, стоимость деловой поездки в Нью-Йорк обходится чуть более 53 тысяч рублей в день. На втором месте находится Женева – самый дорогостоящий город для бизнес-путешествий в Европе, в среднем за один день пребывания там необходимо заплатить около 48 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли Монако, Базель, Париж и Лондон, опустившийся в этом году на три строчки по сравнению с прошлым. При этом, столица Британии делит первое место со столицей Франции по дороговизне проживания в отеле.