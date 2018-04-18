Роспотребнадзор посетит Турцию, чтобы убедиться в безопасности курортов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора планируют посетить Турцию, где в прошлом году была зафиксирована вспышка вируса Коксаки, после 10 мая, заявила РИА Новости в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что осенью состоялось совещание с представителями Турции в Москве.
"Запланирован выезд, уже согласован с турецкой стороной после 10 мая", — заявила собеседница агентства. По словам главы надзорного ведомства, поездка направлена на мониторинг за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и снижение рисков заражения российских туристов инфекционными болезнями.
Попова отметила, что ведомство прикладывает все усилия для того, чтобы отдых россиян был безопасным.
Роспотребнадзор обеспокоился эпидемиологической обстановкой на курортах Турции после жалоб на "горячую линию" ведомства: инфекцией во время отдыха заразились более чем 980 россиян, среди которых 77% дети. Наибольшее количество обращений, по данным ведомства, связано с отдыхом во второй половине июля — начале августа. У всех пострадавших отмечалась повышенная температура, сыпь, зуд, рвота и боли в животе, диарея, характерные для энтеровирусной инфекции.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.