Роспотребнадзор посетит Турцию, чтобы убедиться в безопасности курортов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора планируют посетить Турцию, где в прошлом году была зафиксирована вспышка вируса Коксаки, после 10 мая, заявила РИА Новости в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что осенью состоялось совещание с представителями Турции в Москве.

"Запланирован выезд, уже согласован с турецкой стороной после 10 мая", — заявила собеседница агентства. По словам главы надзорного ведомства, поездка направлена на мониторинг за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и снижение рисков заражения российских туристов инфекционными болезнями.

Попова отметила, что ведомство прикладывает все усилия для того, чтобы отдых россиян был безопасным.

Роспотребнадзор обеспокоился эпидемиологической обстановкой на курортах Турции после жалоб на "горячую линию" ведомства: инфекцией во время отдыха заразились более чем 980 россиян, среди которых 77% дети. Наибольшее количество обращений, по данным ведомства, связано с отдыхом во второй половине июля — начале августа. У всех пострадавших отмечалась повышенная температура, сыпь, зуд, рвота и боли в животе, диарея, характерные для энтеровирусной инфекции.