Во Внуково на пассажиров самолета напали шмели

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь в 9:35 из аэропорта Внуково в Симферополь, эвакуировали из-за разгерметизировавшегося контейнера с пчелами в грузовом отсеке. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель авиакомпании "Россия".

В результате, по его словам, из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека.

Авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна для выполнения рейса, и резервный самолёт вылетел в 11.10 по московскому времени. Сейчас службами компании проводится проверка этого случая.