ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Туристы из России и еще 58 стран с 1 мая смогут без виз посещать остров Хайнань, сообщили китайские власти.

"Начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань", — говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая, распространенного местными СМИ.

Среди стран, на граждан которых будет распространяться безвизовая политика, Россия, Великобритания, Франция, Украина, Италия, Греция и другие.

По словам губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, которые ранее приводило агентство Синьхуа, Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. По итогам 2017 года, Хайнань посетили 284 тысячи россиян. В настоящее время город Санья связывает восемь прямых рейсов Москвой, Екатеринбургом, Новосибирском, Иркутском, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и Улан-Удэ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе праздничных мероприятий по случаю 30-летия с момента создания провинции Хайнань, сообщил, что власти намерены создать на острове пилотную зону свободной торговли, а также порт свободной торговли. По его словам, это решение было принято с целью общего развития как Китая, так и всего мира. Ряд объявленных мер также связан с дальнейшим продвижением политики реформ и открытости, которой власти страны придерживаются как своей основополагающей государственной политики.