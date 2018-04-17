"Аэрофлот" вновь признали в Китае любимой иностранной авиакомпанией

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" второй год подряд победила в номинации "Самая любимая иностранная авиакомпания" китайской премии Flyer Award 2018, сообщает компания.

"Аэрофлот" вновь признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае. Почетное звание второй год подряд присвоено "Аэрофлоту" на церемонии награждения премии Flyer Award 2018", — говорится в сообщении.

Традиционно в рамках Flyer Award 2018 лучшие представители глобальной туристической отрасли, которые работают на китайском рынке, определяются экспертным жюри, а также в результате голосования часто летающих пассажиров, следует из пресс-релиза. В этом году премия проводится в шестой раз.

Как отметили в компании, в настоящее время маршрутная сеть "Аэрофлота" включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для удобства пассажиров из Китая официальный сайт "Аэрофлота" доступен на китайском языке, кроме того, на борту авиакомпания предлагает карту меню и систему развлечений на китайском, а также переводит на китайский язык все оповещения.

Сообщается, что "Аэрофлот" продолжает развивать спектр услуг, ориентированных на китайский рынок. Летом 2017 года перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay — самой популярной в Китае платежной системой.