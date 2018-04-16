КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Вблизи Чернобыльской АЭС в Припяти во время патрулирования работники полиции обнаружили и задержали двух очередных сталкеров. Двадцатиоднолетние киевляне вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на загрязненную радиацией территорию с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.