МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Крупная британская авиакомпания EasyJet уволила пилота из-за видеоролика, снятого с использованием мобильного приложения в кабине во время полета, второй пилот, участвовавший в съемках, сам ушел с поста, сообщает The Sun.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте на борту рейса Париж-Мадрид.
Таблоид опубликовал видеоролик, на котором второй пилот самолета заполняет документы и, сидя, пританцовывает. На кадрах также присутствуют персонажи из популярного мобильного приложения.
По данным издания, пилот и его помощник устроили съемки, когда самолет находился на высоте 30 тысяч футов (около девяти километров). Компания инициировала расследование инцидента, на время которого оба пилота были отстранены от полетов.
"У нас есть четкая политика по поводу использования социальных сетей, и этот (случай) под нее не подпадает. Это вызывает разочарование", — заявил глава компании Йохан Лундгрен, которого цитирует издание.
Как заявил таблоиду один из представителей управления по гражданской авиации страны, "EasyJet не может позволить, чтобы пассажиры думали, что в кабине пилота играют в игры и веселятся".
Согласно правилам Великобритании, пилоты должны воздерживаться от дел непервостепенной важности во время основных этапов полета.
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