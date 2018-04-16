Казахстан планирует выдавать электронные визы в 2018 году

АСТАНА, 16 апр – РИА Новости. Определены страны, для граждан которых в рамках пилотного проекта будут выдаваться электронные визы в 2018 году, сообщил в понедельник первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"В этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен", — сказал Тлеуберди в ходе правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента республики, посвященного вопросам миграции.
Он не уточнил, для каких именно стран визы будут выдаваться в таком формате, но отметил, что это потребует усовершенствования единой информационной системы "Беркут", оператором которой является Комитет национальной безопасности (КНБ) страны.
"Уже определена сумма… для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы", — отметил Тлеуберди.
Он также рассказал, что изучался опыт в этом вопросе таких стран, как ОАЭ, Эстония.
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