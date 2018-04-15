В Шереметьево пассажирка упала на багажную ленту и уехала в техзону

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево женщина упала на ленту выдачи багажа и уехала на ней в техническую зону. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя МВД.

Пассажирка 1960 года рождения прилетела из Белграда. Увидев свой багаж, бокс с собакой, она потянулась за ним и потеряла равновесие. Упав на ленту, женщина уехала в багажное отделение.

Она была привлечена к административной ответственности по статье "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования".