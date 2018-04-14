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Британские страшилки. Стоит ли туристам опасаться российских законов
08:0014.04.2018
(обновлено:08:03 14.04.2018)
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В аэропорту Heathrow в Лондоне

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Британских туристов перед чемпионатом мира по футболу пугают российскими законами — паспорт нужно носить с собой, а фотоаппарат лучше оставить дома. Чуть что — огромный штраф. На самом деле это не так. Юристы и эксперты туррынка прокомментировали материал британского таблоида Daily Express о необычных российских законах, за несоблюдение которых путешественников могут оштрафовать или посадить в тюрьму. О том, что из перечня юридических "странностей" правда и какие российские нормы действительно стоит знать туристам, — в материале РИА Новости.

Из широких штанин

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТуристическая полиция в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Туристическая полиция в Москве

Первое, что советует Daily Express, — обязательно носите с собой паспорт. Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) предупреждает: "Копии будет недостаточно". Более того, британцы уверены: при отсутствии паспорта туристы могут столкнуться с огромными штрафами.

Это неправда. Юристы поясняют: ни один федеральный закон не возлагает на иностранца обязанности носить при себе документ, удостоверяющий личность. Естественно, никаких штрафов за то, что паспорта не оказалось, не предусмотрено ни для российских, ни для иностранных граждан.

Сотрудники туристической полиции во время патрулирования в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Британский таблоид предупредил туристов о "необычных" российских законах

"Мы нашим туристам советуем носить за рубежом при себе паспорт или его ксерокопию, — говорит руководитель Правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова. — Требований в России таких нет, но, отправляясь на массовое мероприятие, вероятно, стоит взять с собой ID".

"Это бред, никто не станет просто так требовать документы. Сотрудникам полиции дано указание быть внимательными и вежливыми с иностранными гостями, — поясняет сотрудник МВД, пожелавший остаться анонимным. — Сейчас в городах чемпионата создается туристическая полиция, где будут работать люди, владеющие иностранными языками".

Подтверждает слова экспертов и руководитель департамента въездного туризма "КМП групп" Александр Макляровский: туристам нет никакой необходимости носить с собой паспорт.

Регистрация дронов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКвадрокоптер
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Квадрокоптер

Также издание сообщает, что в России запрещено фотографировать стратегические и военные объекты, в том числе и некоторые зоны аэропортов. По мнению Daily Express, возможная санкция за нарушение этого запрета — задержание и допрос.

Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Футбольным болельщикам предложат крыши Петербурга

Это неправда. В России действительно на некоторых объектах съемка может быть запрещена. Нельзя фотографировать военные объекты и то, что относится к государственной тайне. Нельзя снимать в судах без разрешения судьи, заключенных — без их разрешения, тюремные объекты — без разрешения администрации или органа, исполняющего наказания. В основном это касается территорий, где действует пропускной режим.

"Фотографировать можно практически везде. Единственное, иногда требуется разрешение на профессиональную съемку, — говорит Александр Макляровский. — Но с обычными фотоаппаратами или тем более телефонами у туристов проблем не бывает".

Собака в аэропорту
© Depositphotos / belchonock
Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом

Еще один запрет — съемка с использованием дронов. Не позже чем за 24 часа до съемки необходимо получить официальное разрешение, иначе — огромный штраф, предупреждает британское СМИ.

Это правда. Применение дронов ограничено во многих странах. В России Государственная дума отменила обязательную регистрацию квадрокоптеров весом до 30 килограммов. Но необходимо получить разрешение на съемку, предоставить маршрут полета, за несколько часов сообщить обо всем диспетчеру и в дальнейшем согласовывать с ним все действия.

Беречь от детей

© Фото : предоставлено Музеем властиКартина "Радужный Милонов" из Музея власти в Петербурге
© Фото : предоставлено Музеем власти
Картина "Радужный Милонов" из Музея власти в Петербурге

Daily Express напоминает, что в 2013 году в России вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма. "Запрещенные действия не определены, но туриста могут арестовать или депортировать, — указывает издание. — Местные жители по-прежнему нетерпимы к тем, кто демонстрирует негетеросексуальные отношения".

Это не совсем правда. В России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: в России не притесняют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации

Санкции — штраф от 4 до 5 тысяч рублей, если применяются СМИ или интернет — до 100 тысяч рублей.

Для иностранцев действительно помимо штрафа предусмотрена депортация или арест сроком до 15 суток с депортацией.

Трусы вне закона

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВитрина одного из магазинов в ГУМе, где начались сезонные распродажи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Витрина одного из магазинов в ГУМе, где начались сезонные распродажи

Почему-то в Daily Express уверены, что в России с 2014 года запрещена продажа кружевного белья. "Одежда, находящаяся в непосредственном контакте с кожей, должна содержать не менее шести процентов хлопка, в ином случае ее продажа запрещена", — утверждают британцы.

Это неправда. Непонятно, зачем британским болельщикам и туристам торговать кружевным бельем в России, тем более туристическая виза и безвизовый въезд по паспорту болельщика не предусматривают возможность ведения бизнеса в нашей стране, но с покупкой никаких проблем не возникнет.

Дизайнер Лилиджанд Лилия Аунапуу
© Фото : предоставлено Лилиджанд Лилией Аунапуу
Российский модельер представила в Лондоне коллекцию "Вронский"

В июле 2014 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза, который прозвали "документом о запрете кружевных трусов". Однако ни о каком запрете речи в нем нет.

В документе указано такое свойство изделий, как гигроскопичность — способность впитывать влагу. Для нательного и постельного белья, а также летних головных уборов уровень гигроскопичности должен быть не менее шести процентов.

"Вполне нормальное и далеко не новое требование для белья. Точно такой же норматив был прописан в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03", — разъяснял еще в 2014 году информационно-правовой портал "Гарант".

Помой машину!

© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкТест-драйв внедорожников на фестивале техники путешественников "ТехноTravel"
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Тест-драйв внедорожников на фестивале техники путешественников "ТехноTravel"

Автомобилистам Daily Express советует не ездить по России с грязными номерами: "Полиция может остановить водителя и выписать штраф, если номера не видно".

Это правда. За вождение автомобиля с нечитаемым номером предусматривается предупреждение или штраф в 500 рублей. 

Автомобильное шоссе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Иностранным туристам и болельщикам стоит учесть и другие аспекты российских правил дорожного движения, отличающиеся от британских. Например, в Великобритании разрешается водить машину с концентрацией алкоголя до 0,8 промилле в крови. В России допустимая норма промилле — 0,16 при выдохе и 0,35 в крови.

"В России нет никаких особых законов, о которых нужно специально информировать гостей", — подчеркивает Александр Макляровский. Запрет на курение в общественных местах действует и в Европе, и в других странах. Много где, как и в России, запрещено употреблять в общественных местах алкогольные напитки.

"Я бы сказала, что по сравнению с Европой у нас даже более вольготно", — считает руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

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