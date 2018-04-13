Греция объявила о продлении упрощенного визового режима для островов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Еврокомиссия утвердила для Греции продление упрощенного въезда на острова архипелага Додеканес в Эгейском море, сообщает АТОР.

Министерство иностранных дел Греции официально объявило о продлении системы упрощенного въезда. Она действует с 2012 года и подразумевает выдачу виз сроком до семи дней круизным экскурсантам, которые прибывают на острова Кос, Родос, Лесбос, Самос, Хиос и другие из Турции.

Система распространяется на жителей Турции и граждан третьих стран, находящихся в Турции на отдыхе. Виза, которую можно получить за 35 евро, не является Шенгенской, то есть не распространяется на другие страны Европы.

Практика упрощенного въезда очень ценится и греческим, и турецким турбизнесом. С апреля по середину ноября на паромах из Турции прибывает большое количество туристов – как турков, так и граждан третьих стран (прежде всего россиян и иранцев).