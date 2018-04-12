Составлен рейтинг самых зависимых от туризма стран

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Названы страны, наиболее и наименее зависящие от туризма как сектора национальной экономики, сообщает АТОР.

Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) признали Мальдивы страной, наиболее зависящей от туризма. Здесь доля этой отрасли в ВПП по итогам 2017 года составила 39,6%.

В целом, экономика именно экзотических островных направлений более всего зависит от туризма. Так, вклад путешественников в ВВП Сейшельских островов — 26,4%, Багамских островов —19%, Сент-Люсии — 15%.

В европейском регионе в большей степени зависит от туризма Мальта (14,2% ВВП), Черногория (11%) и Хорватия (10,9%).

В ТОП-10 стран, наименее зависящих от путешественников, вошли, в числе прочих, Конго, Папуа Новая Гвинея, Узбекистан и Молдова. Россия заняла седьмое место в этом рейтинге с показателем вклада туризма в ВВП в 2017 году в 1,24%.