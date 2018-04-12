Введены льготы для работодателей, оплачивающих отдых сотрудников в России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека.
Это касается расходов на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ для работников, их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательной организации. Такие затраты будут учитываться в размере фактически произведенных расходов на оплату турпутевок, но не более 50 тысяч рублей в совокупности за год на каждого из этих лиц.
При этом расходы работодателя на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории России работников и членов их семей в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг не должны превышать 6% расходов на оплату труда.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
"Закон направлен на развитие внутреннего туризма в России. В складывающихся условиях государственная поддержка развития внутреннего туризма приобретает особую актуальность, особенно для семей с невысоким уровнем дохода", — заявил РИА Новости член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник.
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