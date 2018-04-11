Россия возобновила авиасообщение с Египтом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, первый за два с половиной года рейс "Аэрофлота" вылетел из Шереметьево в Каир, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Борт SU400 направился в Египет в 21:05 мск. В пресс-службе авиакомпании заявили, что на нем летят около 120 пассажиров.
Египетский авиаперевозчик EgyptAir запланировал первый рейс в Москву на 12 апреля.
Авиасообщение между странами прервали осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.
Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности. Так, в 2016 году Россия отправила в арабскую страну несколько групп экспертов для аудита аэропортов.
В мае 2017 года стало известно, что Каир выполнил почти все требования Москвы.
В декабре министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Арабской Республики Египет Шериф Фахти подписали протокол о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, после чего вышел указ президента России о возобновлении регулярных рейсов между странами.
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