БАНГКОК, 11 апр – РИА Новости. В ночь на среду 32-летний житель Барнаула Герасим Григорьев, заболевший в марте в Таиланде лихорадкой денге и впавший в кому, скончался в больнице "Ватчира" на таиландском острове Пхукет, семья не может получить его тело из-за долга за лечение, сообщили РИА Новости родные умершего.

Мать Герасима, Татьяна Григорьева, прибывшая в Таиланд две недели назад, находится сейчас на Пхукете. Она рассказала, что ее сын скончался в среду 11 апреля в 01.15 по местному времени (21.15 вторника мск).

Григорьев находился в Таиланде без российской или местной медицинской страховки, в результате чего все расходы по его лечению легли на его семью. Группа российских граждан, проживающих на Пхукете и добровольно помогающих родным Григорьева, передала РИА Новости копии счетов из двух больниц Пхукета, в которых ему оказывали медицинскую помощь. Согласно этим документам, общий долг за лечение в двух больницах сейчас составляет 1 миллион 985 тысяч таиландских бат (примерно 64 тысячи долларов), причем паспорт умершего россиянина находится в залоге в больнице Mission Hospital Phuket, а его тело хранится в морге больницы "Ватчира Пхукет", где он лежал в реанимационном отделении более двух недель, и где скончался. Один день хранения тела в морге больницы стоит 5 000 таиландских бат (около 160 долларов).

Тело умершего не выдадут семье до тех пор, пока не будет оплачена полная сумма долга, плюс стоимость хранения тела в морге до дня выдачи, рассказала Татьяна Григорьева. У семьи умершего нет средств для покрытия долга, сообщила она.

В свою очередь заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Владимир Соснов сообщил, что посольство России не в состоянии помочь в такой ситуации.

"Посольство, к сожалению, не располагает средствами, чтобы помочь в такой ситуации. И специального общественного фонда для таких ситуаций в России тоже, к сожалению, не существует. В случаях, когда россияне оказываются в больницах в Таиланде, наличие или отсутствие медицинской страховки становится очень важным фактором. Поэтому мы стараемся всеми возможными способами донести до наших граждан информацию о необходимости медицинской страховки при поездке в Таиланд", — сказал дипломат.

"К сожалению, даже эвакуировать Герасима Григорьева было невозможно, и не из-за отсутствия страховки, а по медицинским показаниям. Мы обращались в Минздрав РФ по этому поводу. Однако непременным и первым условием эвакуации является разрешение лечащих врачей на перевозку больного авиатранспортом. Таиландские врачи, лечившие Герасима, такого разрешения нам не дали, прямо заявив, что состояние его настолько тяжелое, что перелета он не выдержит", — рассказал консул.

Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, разносчиком которого является дневной комар aedes aegypti, распространенный в тропических и субтропических зонах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии. Ход болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей организма, от легкой формы, иногда напоминающей простуду или грипп, до тяжелой. Статистически лихорадка денге наиболее опасна для очень молодого или стареющего организма. Тяжелая форма болезни протекает с кожными и внутренними кровотечениями и поражениями внутренних органов.

В России и в Таиланде организован сбор средств на оплату долга за лечение Герасима Григорьева в больницах острова Пхукет.