В Алтайском заповеднике записали рык проснувшегося медведя

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рев медведя, только что вышедшего из берлоги после зимней спячки, попал на видео, сообщает официальный сайт "Алтайского природного биосферного заповедника".
Эксперты уточняют, что дату пробуждения зверя возможно установить с помощью фотоловушек.
В этом году большую часть из них проверят, когда откроется дорога по воде к южным озёрным кордонам заповедника.
"Однако можно с уверенностью сказать, что в его северной части 8 апреля медведи уже вышли из берлоги, — сообщают эксперты заповедника. — Свидетелями весеннего рёва медведя стали сотрудники Алтайского заповедника, жители кордона Байгазан — Мирослава и Вячеслав Сахневич".
"Услышать первое рычание медведей всегда волнительно. Кажется, что, когда уже и медведь проснулся, то это пришла "настоящая" весна, — пишет Мирослава. — Сегодня первое рычание услышали достаточно далеко от кордона, потом звук стал приближаться, медведь двигался в сторону кордона, но потом, к сожалению, совсем затих".
Первыми пробуждаются и выходят из берлог взрослые самцы или особи, неудачно устроившие себе берлогу (если ее затопило), молодые одиночные особи, позже всех — самки с медвежатами.
В 2015 году на территории Алтайского заповедника первый медведь прошёл перед камерой фоторегистратора 20 марта. В последующие годы фотоловушки фиксировали появление медведей гораздо позже. Так, в 2016 году медведь попал в камеру регистратора впервые 4 апреля. А в 2017 — 3 апреля.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.