Пользователи TripAdvisor признали "Аэрофлот" ведущей авиакомпанией Европы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor второй год подряд признали "Аэрофлот" ведущей авиакомпанией Европы.
Премия TripAdvisor Travellers' Choice Award присуждается на основании мнения пользователей сайта с более чем 450 миллионами уникальных пользователей в месяц, отметили в пресс-службе авиакомпании.
"Аэрофлот" победил в четырех категориях: "Ведущая авиакомпания Европы — выбор путешественников"; "Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников"; "Лучший бизнес-класс в Европе"; "Лучшая авиакомпания России". Годом ранее компания одержала победу в трех номинациях.
"Очередное признание наших достижений по версии TripAdvisor Travellers' Choice Award — это знак того, что, невзирая на сложные внешние факторы, "Аэрофлот" продолжает укреплять свои позиции в мировой авиаотрасли", — заявил генеральный директор компании Виталий Савельев.
"Наша награда отмечает перевозчиков, чей сервис превосходит ожидания пассажиров и неизменно получает высокие оценки", — подчеркнул старший вице-президент и генеральный менеджер по авиакомпаниям TripAdvisor Брайан Зальцбург.
Это не первая престижная награда авиакомпании. В 2017 году она была признана сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также "Аэрофлот" получил высшую оценку в категории "Глобальная авиакомпания" от американской пассажирской ассоциации APEX.
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