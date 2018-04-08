Названы лучшие мировые весенне-летние фестивали и праздники

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Составлен рейтинг культурных фестивалей мира, большинство из которых проходит на открытом воздухе, сообщает издание The Telegraph.

Севилья, Испания

© Фото : Фото предоставлены управлением информационной политики Ростовской области Названы самые интересные весенние фестивали в России

Местные жители подходят чрезвычайно серьезно к Feria de Abril или Апрельской ярмарке, которая в этом году запланирована на 15-21 апреля. Они надевают традиционные наряды, танцуют фламенко на улицах, пьют херес, продают и покупают все, что душе угодно на ярмарке.

Также каждый день празднования начинается с конного шествия и продолжается корридой, ведь Севилья – один из немногих городов Испании, где она не запрещена.

Ним, Франция

На три дня, с 28 по 30 апреля этот небольшой городок Южной Франции вспоминает свою историю, а именно тот факт, что он когда-то был частью Римской империи. На территории Нима сохранился амфитеатр, построенный в 60 году нашей эры, в котором и запланированы Большие римские игры: гонки на колесницах и сражения гладиаторов.

Денвер, Колорадо, США

© AP Photo / Peter M. Fredin Участницы праздника Синко де Майо в Денвере, Колорадо © AP Photo / Peter M. Fredin Участницы праздника Синко де Майо в Денвере, Колорадо

5 мая Мексика отмечает национальный праздник Cinco de mayo (Пятое мая), посвященный дню победы мексиканцев над французами в битве при Пуэбле 1862 года. Но праздник также отмечают и в США: Аризоне, Калифорнии, Техасе и Колорадо.

В Денвере празднование Cinco de mayo проходит как пышный этнический фестиваль – с традиционными танцами, песнями и блюдами национальной кухни.

Берлин, Германия

Карнавалы в Германии проходят в феврале, но берлинский Karneval der Kulturen или Карнавал культур традиционно собирает туристов со всего мира в мае. В этом году праздник проходит с 18 по 21 мая, при этом главное событие – четырёхчасовое карнавальное шествие – запланировано на воскресенье.

Сан-Франциско, Калифорния, США

Карнавал в Сан-Франциско — один из крупнейших на Западном побережье США, состоится в этом году в сороковой раз. 26 и 27 мая по главным улицам города пройдет шествие, которое, по мнению знатоков, отличается особой танцевальной техникой участников.

Тур, Франци

Фестиваль вин долины Луары VitiLoire является крупнейшим во Франции и в этом году пройдет 26 и 27 мая в 15 раз. Местные виноделы представят свою продукцию, также будут работать импровизированные кафе и бары. Чтобы насладиться вином, не обязательно оставаться на площади, можно купить пару бутылок и отправиться на виноградники на арендованном там же велосипеде.

Лиссабон, Португалия

Святой Антоний, по мнению жителей столицы Португалии, покровительствует их городу, поэтому они ежегодно 13 июня, дают праздник в его честь. Но этот год будет особенным и весь первый летний месяц в Лиссабоне посвятят масштабному фестивалю в честь святого. 30 дней на улицах города организуют парады и театральные представления, а также будут готовить символ праздника – сардины с базиликом.