Недорого и со вкусом: как Белоруссия привлекает российских туристов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Легкие Европы", зубры и замки, санатории и город, где хотел работать Альберт Эйнштейн, ремесла в Дудутках и колоритная усадьба в Желудке — Белоруссия предлагает все больше вариантов отдыха и экскурсий. О том, что предпочитают российские туристы, и чем их могут удивить в соседнем государстве, — в материале РИА Новости.

Загадай желание

В прошлом году, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Белстат, Белоруссию посетили более 190 тысяч организованных туристов из России. В МВД Белоруссии говорят, что в страну въехали свыше миллиона российских граждан.

Россияне, обращающиеся к туроператорам, в основном выбирают в Белоруссии санаторно-курортное лечение. По качеству оно не хуже, чем в России, а по цене может быть выгоднее. Самостоятельные путешественники предпочитают экскурсионные туры — Минск, Брест, Гомель, Гродно, Мир, Несвиж.

"По нашим данным, спрос на санаторно-курортный отдых повысился в два раза, — говорит Наталья Давыдова, представитель национального туроператора, который организует туры по России, странам СНГ и Прибалтике.

Как рассказал менеджер туристической компании, специализирующейся на экскурсионных турах, Илья Тихонов, Белоруссия конкурирует, к примеру, с Великим Устюгом.

Не очень актуально в преддверии майских праздников, но многие туристы выбирают для путешествия в резиденцию Деда Мороза Беловежскую пущу. Это дешевле и… сказочнее. "Я загадала желание, оно сбылось, правда, слегка опоздав. Там везде можно загадывать желание, к чему ни притронешься", — пишут туристы. Кстати, новогодний волшебник принимает гостей круглый год.

Бюджетная "Белорусочка"

Главный плюс поездок в Белоруссию — отсутствие языкового барьера и великое множество способов добраться до места назначения. Автобусы, самолеты, поезда, личный транспорт… Некоторые особо экономные туристы даже ездят из Москвы в Минск на пригородных электричках через Вязьму, Смоленск, Оршу.

Главный недостаток, по словам туроператоров, — гостиницы. "С отелями в Белоруссии не очень хорошо. В основном представлены гостиницы советского типа — большие высокие здания, а современных не хватает", — говорит Илья Тихонов.

Правда, ситуация меняется. "Мы видим хорошую тенденцию: санатории реновируются, открываются новые, высокого качества, — рассказывает Наталья Давыдова. — Например, недалеко от Минска (140 километров. — Прим. ред.) есть уникальное озеро Нарочь, на котором много санаториев. За последние годы они значительно улучшили свой номерной фонд, лечебную базу".

Отдых может оказаться дешевле жизни в Москве. Например, в санатории "Белорусочка" (Минская область) тур на десять ночей с трехразовым питанием и лечением стоит 15 388 рублей на человека.

Пожить с Радзивиллами

Гостиницы есть любого уровня. "Я останавливалась в "Пекине", пять звезд, в Минске. Хороший современный отель, внимательный персонал, — приводит пример Анастасия Захарова. — Не смогла уехать, не посетив сеанс китайского массажа". Обойдутся "китайские апартаменты" в центре Минска в шесть тысяч рублей за двухместный номер в сутки.

Публикация от Beijing Hotel Minsk (@beijinghotelminsk) 9 Мар 2018 в 11:36 PST

В Несвиже можно пожить прямо в замке Радзивиллов. Въезд — по мощенной брусчаткой дорожке через замковые ворота. Там бывают и потомки этого богатейшего рода Великого Литовского княжества. Стоит ночь в замке недорого — от 3300 рублей за двухместный номер в сутки.

Несколько гостиниц есть на территории Беловежской Пущи. А в ресторанах там, естественно, подают дичь.

Эйнштейн и масоны

Правда, по словам представителей туркомпаний, наибольшим спросом у россиян пользуется все-таки Минск. "Очень приятный город с насыщенной экскурсионной программой, — объясняет Наталья Давыдова. — Поездки в Минск можно совмещать с соседними областями. Туристы объединяют столицу с Брестом, Гродно, Витебском, посещением замков".

Но даже исхоженный российскими туристами Минск способен удивить. Так, например, в Белорусском государственном университете работал ассистент Альберта Эйнштейна Яков Громмер. Да и сам великий физик планировал перебраться в Белоруссию из нацистской Германии.

Есть Минск мистический. На этой экскурсии рассказывают, кем был при жизни призрак городской ратуши, почему его душа не смогла обрести покой и чем занимались в столице Белоруссии масоны. А еще в Минске снимался фильм "Стиляги". Кроме того, до сих пор можно погулять по улице с промышленной застройкой XIX — начала ХХ века.

Имеются в Минске и свой "колизей" (олимпийский стадион "Динамо"), и стена Цоя.

Сиротка и Рыбонька

Всего в 90 километрах от столицы Белоруссии находится знаменитый Мирский замок, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поражают прозвища владельцев крепости. Так, незадолго до своей смерти внук основателя замка Юрий Ильинич — младший завещал Мирское графство двоюродному брату — Николаю Христофору Радзивиллу по прозвищу Сиротка. Потом замок несколько раз разрушался и восстанавливался. В начале XVIII века былую роскошь замку вернул его новый владелец — князь Михаил Казимир Радзивилл по прозвищу Рыбонька.

Недалеко от Мирского замка (примерно в 30 километрах) стоит Несвижский. Кстати, каменным он стал в 1583 году при Сиротке. Руководил строительством итальянский архитектор Джованни Бернардони.

Есть у замка и свой призрак. По легенде, в нехорошие времена в нем появляется Черная панна — красивая женщина в черных одеждах.

В Гродно находятся еще два замка — новый и старый, объединенные в один парковый комплекс. В старом располагается историко-археологический музей, в новом — библиотека. В новом замке часто организуют свадьбы.

В рейтинг самых красивых замков Белоруссии также входят разрушенные Кревский и Любчанский, частично сохранившийся дворец в Ружанах, который называют белорусским Версалем, и уникальный по архитектуре дворец Пусловских (он же Коссовский замок).

Архитектура эклектики

Любители незаезженных туристами мест могут посетить… Желудок (Гродненская область). Это один из старейших поселков Белоруссии. В начале века там нашли клад римских монет II века до нашей эры. В Желудке находится дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских. "Отличный пример архитектуры эклектики", — говорят эксперты.

Публикация от Nastya Petra (@petra_nastya) 5 Апр 2018 в 6:21 PDT

Белорусы гордятся Пинском — небольшим городом у слияния рек Пина и Припять. Его называют Полесской Венецией. Самое романтичное место Пинска — деревянный речной вокзал, самое туристическое — Музей Белорусского Полесья, а самое красивое здание — Иезуитский коллегиум XVII века. А там, где сейчас в Пинске шахматный клуб, раньше был бордель.

Пущанские робинзоны

Вполне туристический, но не менее интересный музейный комплекс "Дудутки". Находится он, кстати, всего в 40 километрах от Минска, рядом с рекою Птичь. "Вас ожидает увлекательное путешествие в мир стародавнего быта и профессий, дегустация самобытных блюд и катание на лошадях", — информируют на сайте музея.

Публикация от Dudutki (@dudutki1994) 17 Янв 2016 в 12:09 PST

Тут можно и остановиться. Цена гостиничного номера — от 1600 рублей в сутки. В два раза дешевле место на стоянке караванеров (кемперной). Но она открыта только в летний период.

Настоящее слияние с природой подарит национальный парк "Беловежская Пуща", один из крупнейших в Европе лесных массивов, сохраняемый практически в первозданном виде. Экскурсионных программ очень много. Есть пешеходный тур "Пущанские робинзоны". В походе туристы увидят низинные болота, сосновый бор, заповедную дубраву со старовозрастными деревьями, следы, оставленные ледниками. Ну и если повезет — обитателей пущи.

Болото Докудово, которое осушили в 1960-е годы, входит в еще один экологический маршрут. Это излюбленное место кормежки диких копытных животных. В утренние и вечерние часы здесь можно встретить пасущихся зубров, оленей, косуль и диких кабанов.