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Туризм
Туризм

Где встретить Пасху. Рейтинг самых интересных направлений

12:3506.04.2018
(обновлено: 13:44 06.04.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВ Москве прочтут лекцию о значении Пасхи и Пасхальной неделиВ Москве прочтут лекцию о значении Пасхи и Пасхальной недели
© РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сергиев Посад, остров Валаам, Дивеево, Ростов Великий и Соловки, по данным систем бронирования, входят в топ-5 направлений пасхальных путешествий. Ростуризм предлагает расширить географию. Купеческий размах, история царской семьи и легендарных сражений — все это можно совместить с праздником. О том, куда стоит отправиться на Пасху, — в материале РИА Новости.

Иерусалим и Шамордино

© РИА Новости / Антон СкрипуновСхождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

По информации сервиса бронирования, в Сергиевом Посаде можно остановиться в среднем за 1300 рублей, проживание на Валааме и в Дивеево — около 2000 рублей, в Ростове Великом и на Соловках — менее 1000 рублей в сутки.

Туристы интересуются и другими городами.

"Для многих Пасха — это семейный праздник", — говорит Виктория Бокова, менеджер паломнической службы "Радонеж". По ее словам, в эти дни у тех, кто решает куда-то поехать, наибольшей популярностью пользуется Иерусалим. Люди своими глазами хотят увидеть чудо схождения Благодатного огня.

Если говорить о России, то верующие стремятся посетить монастыри. "Те, кто почитают Серафима Саровского, едут в Дивеево. Но обычно в следующую за Пасхой неделю, на так называемую Антипасху", — поясняет Виктория Бокова.

Также на праздники посещают Оптину пустынь (Ставропигиальный мужской монастырь), Ставропигиальный женский монастырь (Шамордино) Калужской области.

Экоферма с дегустацией

Bо вполне светской туркомпании рассказали о пасхальном туре по Можайской области с осмотром Ферапонтова монастыря (Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской монастырь). Это, кстати, единственный из 18 средневековых монастырей Можайска, сохранившийся до наших дней.

Есть в туре место и празднику. По словам директора турфирмы Алины Ольшанской, на воскресенье запланирована экскурсия на экоферму с дегустацией молочной продукции, куличей и мастер-классом по росписи пасхальных яиц.

Мужчина на коньках на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Но вне зависимости от того, решили ли вы остаться с семьей дома или отправиться в путешествие, в России много возможностей встретить религиозный праздник. Интересную программу на Пасху предложил Ростуризм.

Встречая солнце

"Владивосток — столица Приморья — город светский. Но Пасху отмечают все горожане, вне зависимости от вероисповедания, как праздник возрождения", — рассказали в Ростуризме.

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© РИА Новости . Александр Пирагис
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На одной площадке можно научиться расписывать пасхальные яйца и тут же освятить результаты своего труда. А рядом учат украшать куличи и вырезать деревянные формы для творожной пасхи.

Большой популярностью пользуется русская пасхальная забава — христование: когда вручают освященные яйца и предлагают проверить, какое окажется прочнее при ударе. Веселье захватывает всех, даже туристов из Китая и Кореи.

С купеческим размахом

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород все праздники отмечает с купеческим размахом, и Пасха — не исключение. Пасхальные традиции в негласной столице Поволжья очень чтут. Даже в годы советской власти нижегородцы собирались во дворах в круг, чтобы посоревноваться в мастерстве катания пасхальных яиц с Красной горки.

Взрослые вместе с детьми устанавливали специальные желобки из картона или шифера для яиц-катанок, раскладывали под импровизированными горками монетки, пряники и конфеты. Чье яйцо-катанка стукнется о приз — тот его и забирает.

Торжественный маршрут

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове

Интересен православным туристам и маршрут "Псков — Изборск — Печоры". Посетить эти три старинных русских города можно и в другое время, но в пасхальные дни путешествие отличается особой торжественностью.

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© РИА Новости / Юрий Сомов
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Именно на псковской земле родилась княгиня Ольга — первая правительница-христианка на Руси. На подступах к городу святой Александр Невский защитил православную Русь от нашествия Тевтонского ордена. О стены Псковского кремля разбились надежды польского князя Стефана Батория распространить католичество среди русского народа. Здесь же отрекся от престола последний российский император Николай II.

Следующий пункт паломнического пасхального маршрута — Изборск, одна из самых древних крепостей северо-запада Руси. Ее первым князем стал варяг Трувор, брат приглашенного на княжение в Новгород Рюрика.

Спустившись к подножию крепостных стен, можно прогуляться до Словенских ключей, которые местные называют ключами двенадцати апостолов.

Воду в этих живописных источниках освящают на святую неделю, и люди приходят сюда за исцелением от недугов.

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Финальная точка маршрута — город Печоры, выросший вокруг одного из самых крупных и древних мужских монастырей Руси — Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный в XV веке над подземными пещерами, где ныне покоятся более десяти тысяч праведных иноков и святых, этот монастырь не закрывался даже в советские годы. За более чем пятьсот лет истории обители в ней ни разу не прекращалась молитва.

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