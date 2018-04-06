КНДР отменила рейсы из Владивосток в Пхеньян и обратно на 6 апреля

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Северокорейская авиакомпания Air Koryo отменила рейсы Владивосток — Пхеньян и обратно на пятницу, 6 апреля, рассказали РИА Новости в справочной службе международного аэропорта Владивосток.

"Рейсы в Пхеньян отменены по решению авиакомпании. Решение была принято еще 1 апреля", — сказал собеседник.

Как сообщается на сайте порта, прибытие рейса из КНДР ожидалось в 12.40 (5.40 мск), а вылет в Пхеньян в 13.40 (6.40).

Два других рейса Air Koryo на 6 апреля по-прежнему значатся в онлайн-табло аэропорта: прибытие рейса Пхеньян — Владивосток запланировано на 11.00 (4.00 мск), а вылет самолета Владивосток — Пхеньян на 12.20 (5.20 мск).

Самолеты Air Koryo летают два раза в неделю.