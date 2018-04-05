Ростуризм предупреждает о вспышке сальмонеллеза в Швеции

Здание риксдага (на дальнем плане) на острове Хельгеандсхольмен в районе Гамла Стан в центральной части Стокгольма

Здание риксдага (на дальнем плане) на острове Хельгеандсхольмен в районе Гамла Стан в центральной части Стокгольма

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм призвал российских туроператоров, продающих путевки в Швецию, предупреждать туристов о вспышке сальмонеллеза у животных, сообщается на сайте ведомства.

В среду Роспотребнадзор предупреждал о вспышке сальмонеллеза у животных в Швеции. В ведомстве отметили, что, по данным Академии ветеринарии Швеции, причиной вспышки сальмонеллеза у кошек в стране являются зараженные мелкие птицы, которыми питаются животные. Всего с начала года в Швеции было зарегистрировано более тысячи кошек, больных сальмонеллезом, чего ранее в стране никогда не наблюдалось.

Отмечается, что в результате контакта с больными животными сальмонеллезом заразились десять детей дошкольного возраста в шести графствах страны.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Швецию, информировать своих клиентов о ситуации с сальмонеллезом в стране", — отмечается в сообщении.

Ростуризм также рекомендует туристам учитывать эту информацию при планировании поездок в Швецию, при нахождении в стране соблюдать меры личной гигиены, избегать контактов с птицами и кошками.

Из сообщения следует, что, согласно данным эпидемиологического надзора, с 2007 по 2016 год в Швеции ежегодно регистрируется около трех тысяч случаев заболевания сальмонеллезом у людей. До 1999 года сальмонеллез среди домашних животных считался редким для Швеции заболеванием, но постепенно число больных животных в стране возрастает, особенно с января по апрель.