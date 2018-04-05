Новое приложение поможет сэкономить время на границе с Финляндией

Финские и российские таможенники на пограничном пункте пропуска автомобилей МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России

Финские и российские таможенники на пограничном пункте пропуска автомобилей МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Финляндии разработали приложение, которое будет показывать данные по всем пограничным пунктам на границе с Россией, сообщает портал Yle.

Сейчас приложение находится на этапе тестирования, в котором принимают участие две тысячи пользователей. Но уже этим летом программа будет доступна для всех желающих.

Создание приложения проходило в том числе при финансовой поддержке Евросоюза, заинтересованного в возможности отправки официальных документов в электронном виде, которую разработчики планируют внедрить. Монетизация проекта подразумевается за счет рекламы предприятий услуг, находящихся в пограничных зонах. В случае успеха приложения его могут использовать на границах и с другими государствами Евросоюза.