МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Крым стремительно развивается: на набережных сносят самострои и "шалманы", реконструируют парки, ремонтируют дороги. В межсезонье за улучшениями пристально следят местные жители, находя недочеты и поводы для похвалы.

Так, жители Севастополя рассказывают, что отреставрированный парк имени А. Ахматовой в таком хорошем состоянии, как сейчас, был только при открытии в советские времена. Но замечают неокрашенные перила в конце пирса: "мэр так далеко не пойдет".

В Евпатории реконструируют улицы "Малого Иерусалима", в Симферополе приводят в порядок парк имени Гагарина, в Ялте облагораживают главную набережную, этим же в скором времени займутся и в Коктебеле. Подробнее обо всех заметных переменах в Крыму перед началом курортного сезона — в материале РИА Новости в ближайшее время.