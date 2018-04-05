Нацпарк "Земля леопарда" планирует увеличить поток туристов в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" планирует принять в 2018 году 5-7 тысяч туристов на своей территории, что в два раза больше показателей 2017 года, рассказала журналистам начальник отдела экологического просвещения и туризма учреждения Валентина Пичугина.

"По итогам прошлого года у нас было около 3 тысяч туристов. В этом году, по ориентировочным данным, мы планируем принять 5-7 тысяч людей", — сообщила Валентина Пичугина.

Как рассказала сотрудница нацпарка, в конце весны — начале лета планируется открыть еще одну экологическую тропу, которая будет доступна для самостоятельного посещения.

"Центровым культурно-массовым событием этого года станет фестиваль народных культур "Земля леопарда на стыке культур". Этим мероприятием мы хотим показать всем, что многообразие народов Дальнего Востока и, в том числе, народов, живущих на юго-западе Приморского края, непрерывно связано с культурными традициями и природными традициями", — рассказала Валентина Пичугина.

В 2017 году крупнейший в мире центр по сохранению дальневосточного леопарда "Центральная усадьба" открыли на территории "Земли леопарда", где проводятся образовательные мероприятия для местных жителей, а также там есть места для размещения туристов и экспозиционный зал.

Также на территории нацпарка действует несколько туристических маршрутов, оборудованных информационными стендами, табличками, указателями, мотивационными столбами, смотровыми площадками и стоянками для отдыха.