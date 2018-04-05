В Калининграде пройдет гастрономический фестиваль, приуроченный к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Фестиваль "Гастрономическая карта России", приуроченный к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, состоится в Калининграде в мае, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

"Это один из проектов, который направлен на развитие гастрономического туризма и гастрономических брендов Калининградской области. К нам в мае приедут коллеги из других регионов – мы будем презентовать калининградские рыбные специалитеты, марципан, мясные блюда и многое другое. В рамках этого проекта запланирован футбольный матч между поварами и журналистами", — сказал Ермак.

По информации пресс-службы, в городах-организаторах, принимающих чемпионат мира по футболу, пройдут одиннадцать гастрономических фестивалей, объединенных под общефедеральным брендом "Гастрономическая карта России". Их задача – познакомить болельщиков с региональными продуктами питания и блюдами национальной кухни, рассказать о возможностях регионов в сфере гастрономического туризма.

Федеральный проект "Гастрономическая карта России" был запущен в 2017 году. Он нацелен на развитие агро- и эногастрономического туризма в стране, на продвижение блюд и продуктов национальной или региональной кухни. Проект реализует Ростуризм совместно с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры "Сделано в России".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В Калининграде 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.