В Таиланде турист наткнулся на непонятное существо, похожее на "Чужого"

Вид на пляж перед заходом солнца в Таиланде

Вид на пляж перед заходом солнца в Таиланде

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Британский турист Луи Бургойн обнаружил странное существо на пляже в Таиланде, сообщает Mirror.

Существо грязно-розового цвета с прозрачным телом, по форме напоминающее морской огурец, похоже, выбросило на берег волной.

Турист попытался отнести существо обратно в воду, но оно начало извиваться, и, попав в воду, снова вернулось на берег.

На суше оно поднимало "голову" и пыталось дышать.

Mystery of 'alien-like' sea creatures washed up on beach at holiday hotspot https://t.co/AKb6TinEWY pic.twitter.com/rpczh6rst2 — DaWeirdWorld (@DaWeirdWorld) 4 апреля 2018 г.

Местные жители говорят, что в последнее время часто видят таких мутантов, но пока не могут их идентифицировать. Некоторые предполагают, что это морская пиявка или морской слизень или даже существо внеземного происхождения.