Сезон пассажирской навигации по Москве-реке откроется 24 апреля

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Прогулочные и круизные суда по Москве-реке начнут ходить с 24 апреля, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Торжественное открытие навигации круизных судов назначено на этот же день на Северном речном вокзале. А праздник, посвященный открытию сезона прогулочных туристических судов, назначен на 12 мая в парке Горького.

Всего по Москве-реке будут курсировать около 100 теплоходов вместимостью от 20 до 200 мест. Ожидается, что стоимость прогулки не изменится: она составит от 400 до 900 рублей за два-три часа.