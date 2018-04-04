Болельщиков ЧМ-2018 могут поселить на теплоходы

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительства шести российских регионов, где пройдет чемпионат мира по футболу, должны найти дополнительные возможности для размещения гостей мундиаля, сообщает Ростуризм.
Республика Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области должны до 6 апреля 2018 года разработать планы размещения болельщиков и предоставить их в Ростуризм. Регионам нужно найти дополнительные возможности по приему гостей мундиаля, в том числе с учетом водного транспорта.
Также местные власти должны предоставить информацию по организации свободного времени болельщиков после завершения матчей и до их отъезда из города.
"Накануне Чемпионата мира по футболу 2018 в регионах, принимающих матчи, необходимо создать благоприятные условия для пребывания болельщиков, — сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.