Болельщиков ЧМ-2018 могут поселить на теплоходы

Стадион для матчей ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде

Стадион для матчей ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительства шести российских регионов, где пройдет чемпионат мира по футболу, должны найти дополнительные возможности для размещения гостей мундиаля, сообщает Ростуризм.

Республика Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области должны до 6 апреля 2018 года разработать планы размещения болельщиков и предоставить их в Ростуризм. Регионам нужно найти дополнительные возможности по приему гостей мундиаля, в том числе с учетом водного транспорта.

Также местные власти должны предоставить информацию по организации свободного времени болельщиков после завершения матчей и до их отъезда из города.

Помимо этого Ростуризм потребовал информацию о материалах на иностранных языках, о деятельности волонтеров.

"Накануне Чемпионата мира по футболу 2018 в регионах, принимающих матчи, необходимо создать благоприятные условия для пребывания болельщиков, — сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.