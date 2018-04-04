Шереметьево стал аэропортом года в Европе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Шереметьево стал победителем премии Air Transport Awards 2018 в номинации "Аэропорт года в Европе-2017", сообщает "Вести.ru".

Ежегодно премию проводит британский журнал International Transport News и выбирает победителей среди компаний, внесших наибольший вклад в развитие транспортной отрасли по итогам прошедшего года.

В текущем году аэропорт Шереметьево завершает строительство и вводит в эксплуатацию новый терминал, межтерминальный переход и третью независимую взлетно-посадочную полосу.