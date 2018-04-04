В заповеднике "Столбы" пройдут бесплатные экскурсии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В заповеднике "Столбы" (Красноярский край) весь апрель каждое воскресенье будут проходить бесплатные экскурсии, сообщает туристско-информационный центр Красноярска.

На 8 апреля запланирована двухчасовая пешая экскурсия по "Лалетинским Столбам", на 15 апреля — по Каштаковской тропе.

Во второй половине месяца, 22 апреля пройдет пятичасовая исследовательская экскурсия "Первый Столб". А 29 апреля гости заповедника узнают об основательнице живого уголка на территории заповедника, Елене Крутовской.

"Столбы" — заповедник в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян площадью более 47 гектар. Название получил из-за расположенных на территории живописных скал.