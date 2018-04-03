В Чувашии наступают "дни сурков"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Присурском заповеднике в Чувашии проснулись сурки, сообщает официальный сайт заповедника.

Как уточняет старший научный сотрудник заповедника Миназым Рахматуллин, обнаружена раскрытая изнутри нора с признаками того, что животные проснулись после зимней спячки.

Однако самих сурков увидеть не удалось. В день появления они долго не задерживаются на поверхности.

Пока еще многие норы закупорены земляной пробкой, покрыты льдом и снегом. Появления всех животных произойдет, предположительно, в течение 10 дней.

По данным заповедника, самый поздний срок выхода сурков из зимней спячки наблюдался в 2001 году – 10-15 апреля. Среднее многолетнее время их выхода — 27 марта – 02 апреля. В прошлом году сурки в Присурском заповеднике начали просыпаться 4 марта.