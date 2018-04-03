"Аэрофлот" вошел в десятку авиакомпаний мира по версии eDreams

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" впервые вошел в десятку лучших авиакомпаний мира по версии туристического онлайн-агентства eDreams, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

По итогам масштабного опроса агентства, в котором приняли участие более 60 тысяч человек, российские авиаперевозчик получил высокие оценки по четырем параметрам: комфорт, регистрация на рейс, сервис на борту и цена билета.

Это не первая престижная награда авиакомпании. В 2017 году она была признана сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также "Аэрофлот" получил высшую оценку от американской пассажирской ассоциации APEX.