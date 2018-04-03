В Крыму выявили стоки, загрязняющие Черное море

Водолаз аварийно-спасательной службы Крым-Спас во время работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей Крыма перед началом курортного сезона

Водолаз аварийно-спасательной службы Крым-Спас во время работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей Крыма перед началом курортного сезона

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 800 объектов в Крыму незаконно сбрасывали стоки в ливневую канализацию, сообщает правительство республики.

В Крыму состоялось заседание комиссии по вопросам проведения мониторинга негативного воздействия на окружающую среду.

"Основная причина загрязнения органическими веществами – поступление неочищенных канализационных стоков в акваторию Черного моря", — сказал заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко.

Он добавил, что это несет и огромную экологическую опасность, и причиняет урон всему облику курортных регионов и в целом Крыму.

По словам чиновника, прежде всего нужно обратить внимание на деятельность гостиниц и пансионатов на берегу моря и принять меры по отношению к нарушителям.

Всего 815 объектов, производящих незаконные сбросы в ливневую канализацию, были отключены от коммунальных сетей.