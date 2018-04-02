Ростуризм следит за развитием ситуации после взрыва в Ереване

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и следит за развитием ситуации после взрыва в ереванском кафе, сообщает российское ведомство в понедельник.

По данным МЧС Армении, 2 апреля в 19.44 мск поступил сигнал, что в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей. В МЧС уточнили, что взорвался кислородный баллон. Среди пострадавших есть трое граждан России и двое граждан Ирана.

"Федеральное агентство по туризму находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и посольством Армении в России и следит за развитием событий", — говорится в сообщении Ростуризма.