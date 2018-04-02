Магнитогорский металлургический комбинат откроют для туристов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат, ранее вошедший в кластер промышленного туризма, запускает бесплатные экскурсии по предприятию, сообщает "Урал-пресс-информ".

Начинаться экскурсия будет с посещения музея комбината, затем посетители смогут увидеть развитие технологий от кирки и экскаватора, работающего на углях, до современнейших станов прокатки и агрегатов цинкования.

После этого гостям предложат надеть специальную форму и на автобусе добраться до других объектов показа, расположенных на территории: доменной печи и комплекса стана холодной прокатки. Предполагается включить в экскурсию также посещение Памятника первой палатки и рассказ о тайнах Магнитной горы.