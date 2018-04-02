В 2017 году Турцию посетили 4,7 миллиона россиян

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Турция снова стала одним из популярных мест отдыха россиян в 2017 году, ее посетили 4,7 миллиона человек, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в эту страну.

"Большое значение имеет взаимодействие в области туризма. Турция вновь стала одним из популярных мест отдыха россиян, в 2017 году ее посетили 4,7 миллиона человек, что превысило рекордные показатели 2014 года (4,5 миллиона туристов)", — сообщил Ушаков на брифинге для журналистов.

Он отметил, что российская сторона уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности отдыха граждан РФ в Турции.

Путин 3-4 апреля посетит Анкару с визитом, в ходе которого будет проведен Совет сотрудничества высшего уровня РФ-Турция, пройдет закладка фундамента сооружаемой Росатомом в Турции АЭС "Аккую", а также состоится саммит РФ-Турция-Иран по Сирии, сообщила пресс-служба турецкого лидера Тайипа Эрдогана.