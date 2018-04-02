Как минимум один человек погиб при сходе лавины на курорте во Франции

ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. По меньшей мере, один человек погиб при сходе лавины во французском горнолыжном курорте Шамони, спасательная операция продолжается, передаёт телеканал BFMTV.

По данным канала, лавина в департаменте Верхняя Савойя сошла в понедельник. Помимо одного погибшего, о котором стало известно к настоящему времени, сообщается также о трёх пострадавших.

В посольстве РФ в Париже РИА Новости сообщили, что выясняют, не было ли на месте инцидента лыжников из России.

Департаменты Савойя и Верхняя Савойя на востоке Франции называют самыми горными районами страны. Здесь находятся популярные горнолыжные курорты, которые привлекают ежегодно множество туристов. Город Шамони располагается у подножия горы Монблан в Альпах.