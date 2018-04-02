Власти ввели ограничение на посещение Тадж-Махала в Индии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. С 1 апреля туристы могут посещать индийскую гробницу Тадж-Махал только в течение трех часов в день, сообщает газета Daily Mail.

Гробница является самой популярной достопримечательностью Индии и ежедневно привлекает около 50 000 туристов, многие из которых находятся там в течение всего дня, что вызывает давку. Поэтому теперь посещение Тадж-Махала и ограничивают тремя часами.

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть, находящийся на севере Индии, построенный в 17 веке потомком Тамерлана, императором Шах-Джаханом для своей жены, умершей при родах.