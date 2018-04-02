"Все деньги пропали!" Кто должен отвечать за имущество гостей в отелях

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Оскароносное" платье за 150 тысяч долларов похитили в отеле Лос-Анджелеса, драгоценности "Миссис мира — 2006" стоимостью три миллиона рублей пропали в гостинице в Казани. Такие кражи, конечно, редкость. Но воровство — проблема, с которой сталкивались многие туристы. О том, как уберечь свое имущество и что делать, если в отеле все же обокрали, — в материале РИА Новости.

Размер не имеет значения

Туристы на профильных форумах часто делятся историями об отельных кражах: у кого-то деньги вытащили из кошелька или чемодана, кто-то жалуется на пропажу фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, парфюмерии и алкоголя из Duty Free. Причем, по отзывам путешественников, нередко это происходит в последний день перед выездом.

"Отдыхаем в отеле в Доминикане, завтра вылет, сегодня номер обокрали, забрали камеру со всеми фото и видео со всего отпуска, деньги из кармана шорт вытащили (на мелкие расходы лежали), — написала в сообщество, посвященное Доминиканской Республике, жительница Санкт-Петербурга Юлия. — До этого и телефоны на зарядку оставляли, и камеру, а вот сегодня не повезло, мнение об отеле испорчено!"

Товарищи по несчастью рассказывают: "У нас на пляже у туристов украли ключ от номера и сейфа, все деньги пропали — более трех тысяч долларов, на обратный путь мы им всем самолетом собирали".

На другом форуме — история кражи в Копенгагене. Из сейфа отеля 4*, расположенного в самом центре города, пропало около 800 евро. "Попытки общения с администратором и персоналом ни к чему не привели: нам улыбались и говорили, что такого просто не могло произойти", — возмущаются туристы.

У актрисы Люпиты Нионго в 2015 году в отеле London West Hollywood украли платье, расшитое жемчугом, в котором она получала премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Двенадцать лет рабства". Правда, спустя несколько дней преступник все же вернул похищенное.

В октябре прошлого года в казанской гостинице у актрисы, обладательницы титула "Миссис мира — 2006" Софьи Аржаковской украли сумочку и золотое кольцо с бриллиантом. Ущерб она оценила в три миллиона рублей.

Без особого соглашения

По российским законам гостиница несет ответственность за имущество гостей, вне зависимости от того, журнал это, пижама, золото или деньги. Но с оговорками.

Согласно 925-й статье ГК России, "гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей".

Ответственность за них отель несет в том случае, если они "были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф, независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы".

Правда, отель освобождается от ответственности, если докажет, что "по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы".

В любом случае сразу после обнаружения пропажи гость должен тут же сообщить об этом. Юристы советуют заявление о краже вручать под роспись администрации отеля, оставив себе копию.

Декларация и полиция

"Все места размещения должны гарантировать безопасность своих гостей и сохранность их имущества", — говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Обычно ответственность гостиниц, тем более если речь идет о международных сетях, застрахована.

"Отель должен дать контакты своей страховой компании, в которую нужно будет обратиться туристу", — поясняет она. В компании, естественно, потребуют доказательства (чеки, фотоснимки, видеозаписи, показания свидетелей), что эти вещи у туриста были, и документы из полиции.

Можно, кстати, сфотографировать дорогостоящие вещи в интерьере номера.

"Обычно, путешествуя, мы не заполняем декларацию при въезде в другую страну, так как нет предметов, подлежащих ей, — рассказывает эксперт. — Но право ее заполнить есть у каждого: если вписать мобильный телефон, деньги, ноутбук, фотоаппарат, то она послужит доказательством, что турист ввез все это в страну".

Ее коллега, юрист, специализирующийся на делах турбизнеса, Ирина Доценко говорит о том же: "Драгоценности, деньги, ценные вещи, меха — все это необходимо декларировать на въезде".

"В отеле на Канарских островах нам удалось вернуть туристу часть средств за украденное имущество. Декларации у него не было, но повезло: воришек нашли, они во всем признались", — рассказывает она.

Как бы то ни было, обязательно следует оповестить о случившемся администрацию отеля и обратиться в полицию. Также стоит сообщить о краже своему гиду, турагенту и туроператору — они могут помочь.

Профилактика краж

Отельеры утверждают, что кражи в гостиницах все-таки редкость. Но все ценные вещи и деньги советуют класть в сейф. Опытные туристы добавляют, что если речь идет о сейфе отеля, стоит взять расписку о том, что деньги приняты в таких-то купюрах (их номера и количество).

"Кражи случаются крайне редко. Персонал тестируют еще на этапе предварительного отбора", — подчеркивает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер "Альянс Отель Менеджмент" Вадим Прасов. По его словам, заявления гостей проверяют по видеокамерам, смотрят, кто заходил в номер.

Отельер Юнис Теймурханлы, автор книги "Do not disturb. Записки отельера" на профессиональном портале Hotelier.pro рассказывает о профилактике краж: "В "выехавшие" номера (а зачастую по договоренности с гостями и в "проживающие" номера) кладут любые "подставные" предметы, предварительно снятые на камеру". Дальше дело за персоналом: смогут ли горничные, к примеру, взять чужое?

Гостиницы дорожат своей репутацией. "У нас многие сотрудники работают по 20-30 лет", — поясняет генеральный представитель в России и СНГ известной греческой сети отелей 5* Татьяна Кузина.

Она уточняет, что гостей всегда просят пользоваться сейфом. "У нас они бесплатные и есть во всех номерах. И в нашей сети, и в других, с которыми я работала, все найденные вещи возвращали туристам", — говорит она.

Бывает, что и сами постояльцы не прочь захватить что-нибудь из имущества отеля. Речь не только о полотенцах и халатах, которые, кстати, брать нельзя. Как сообщает Vanity Fair, две девушки в Милане с вечеринки, устроенной гостиницей, ушли с двумя декоративными фигурками фламинго.

Топ необычных вещей, украденных постояльцами из гостиниц, составил The Telegraph. Среди них — голова кабана, сиденье унитаза, раковина, ковры, мини-бар (сам холодильник), софа, матрас, средневековый меч, картина Энди Уорхола и даже собачка владельца отеля.