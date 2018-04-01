Грузчики AirAsia необычно показали свою заботу о багаже пассажиров

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники AirAsia попросили прощения за инцидент с неправильным обращением с велосипедом пассажира, сделав подборку фото в обнимку с багажом, сообщает Travel and Leisure.

Сотрудник AirAsia по имени Мохд Амир Иззат опубликовал в социальной сети несколько фотографий себя и своих коллег, которые обнимают и целуют багаж пассажиров при загрузке его в самолеты.

Реакция в социальной сети была неоднозначной. Некоторые пользователи подумали, что юмористические фотографии были приятным, веселым жестом.

Другие, как Сити Азмах Бинти Абдулла, не поддержали инициативу: "Они целуют чемодан только при съемке, сразу после этого станут вести себя обычным образом".

А кого-то смутила идея такой чрезмерной любви: "Пожалуйста, не делайте это с моей сумкой", — написал Лони Ли.