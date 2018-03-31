В Польше перевернулся автобус с российскими туристами

ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Польше, пострадали 11 человек, сообщает телеканал TVN24.

Авария произошла на трассе № 34 в Нижнесилезском воеводстве, недалеко от города Свебодзице. Автобус, в котором ехали 33 человека, столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. В результате 11 россиян получили ранения, одного из них пришлось доставлять в больницу на вертолете.

Также пострадал водитель легкового авто.

По данным местных властей, туристы возвращались в Россию из Праги.

Тех, кто не пострадал в ДТП, доставили в ближайший отель. Им предоставили переводчика.