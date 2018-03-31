Названы самые интересные фестивали весны

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Самые интересные фестивали весны пройдут в Сочи, Алтайском крае, Калмыкии и Ростовской области, сообщает аналитическое агентство ТурСтат

Фестиваль BoogelWoogel 2018, "Роза Хутор", Красная Поляна

Фестиваль тюльпанов 2018, Калмыкия

Высокогорный карнавал BoogelWoogel проходит с 29 марта по 1 апреля 2018 года на уровне Роза Плато 1170 курорта "Роза Хутор" в Красной Поляне, Сочи. В программе спуск в купальниках, фестиваль красок "Холи", прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, конкурс красоты "Мисс BoogelWoogel", горнолыжный оркестр, танцевальные баттлы и командные игры.

Фестиваль тюльпанов состоится 21 и 22 апреля 2018 года в Калмыкии около Элисты. В программе — посещение мест цветения диких степных тюльпанов, этностоянка, национальный калмыцкий фольклор и виды спорта, дегустация калмыцких блюд.

Экофестиваль "Воспетая степь", Ростовская область

Фестиваль "Ледовое побоище", Псковская область

Также 21 апреля фестиваль цветения тюльпанов "Воспетая степь" проходит и в заповеднике "Ростовский" Орловского района Ростовской области. В программе — ярмарка экологически продуктов питания Ростовской области и сувениров ручной работы, выступления театральных и творческих коллективов, а также мастер-классы по изготовлению сувениров, лепке и рисованию.

На 21 апреля намечен и военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". На берегу Чудского озера у деревни Самолва Гдовского района Псковской области состоится реконструкция битвы князя Александра Ярославовича с рыцарями Тевтонского ордена.

Праздник "Цветение маральника", Алтайский край

Праздник "Цветение маральника" пройдет 29 апреля 2018 года на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае. В программе праздника — экскурсии к местам цветения маральника, торговые ряды с товарами алтайских производителей, мастер-классы, концерты и спортивные соревнования.

Гастрономический фестиваль "О, да! Еда!" состоится 5 и 6 мая 2018 года на территории агрофирмы "Золотая Балка" в Балаклаве, Севастополь.

В программе — гастрономический театр, улицы ресторанов и маркетов с местными продуктами, детская кулинарная школа, музыка, кино и кулинарная битва.