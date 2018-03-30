Число пострадавших при посадке воздушного шара в Австралии возросло до 16

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате жесткой посадки воздушного шара в Австралии возросло до 16, сообщает телеканал 9News.

Инцидент произошел в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) севернее Сиднея, популярном месте для прогулок на аэростатах, где проводится ежегодный фестиваль воздушных шаров. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Всего в корзине воздушного шара в тот момент находились 24 человека, включая туристов из других стран.

Информация по поводу национальности туристов не приводится. Как сообщают СМИ со ссылкой на местные власти, жизни пострадавших ничего не угрожает. Сообщалось, что пострадавшие были госпитализированы, предположительно, с переломами и повреждениями позвоночника.