Кондратьев: транспортная инфраструктура крайне важна для развития курортов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Для развития курортов крайне важно расширять транспортную инфраструктуру, осваивать новые туристические маршруты, сообщил РИА новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня мы должны развивать все возможные способы отдыха, в том числе круизные направления и пароходы, авиационное и транспортное сообщение. И при наличии Керченского моста мы сможем сделать дорогу спокойную и без препятствий, которая позволит туристам из Сочи доехать в Крым и отдохнуть там, и также туристам из Крыма приехать в Сочи. Транспортная инфраструктура крайне важна для развития курортов", — подчеркнул Кондратьев.
Губернатор отметил, что регион в настоящее время разработал достаточно много маршрутов.
Губернатор подчеркнул, что в настоящее время запущен лайнер "Князь Владимир" по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь
"Это будет первая ласточка, которая покажет, насколько такой туристический продукт востребован. Если он покажет востребованность, мы будем развивать морское круизное направление, это важно и необходимо сегодня. Если мы говорим, что развиваем юг России, то это Краснодарский край и Крым", — акцентировал Кондратьев.