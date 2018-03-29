Кондратьев: транспортная инфраструктура крайне важна для развития курортов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Для развития курортов крайне важно расширять транспортную инфраструктуру, осваивать новые туристические маршруты, сообщил РИА новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня мы должны развивать все возможные способы отдыха, в том числе круизные направления и пароходы, авиационное и транспортное сообщение. И при наличии Керченского моста мы сможем сделать дорогу спокойную и без препятствий, которая позволит туристам из Сочи доехать в Крым и отдохнуть там, и также туристам из Крыма приехать в Сочи. Транспортная инфраструктура крайне важна для развития курортов", — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор отметил, что регион в настоящее время разработал достаточно много маршрутов.

"Давайте честно признаемся, что в основе любого маршрута должна быть экономика, а если нет экономики у бизнеса, государство должно субсидировать и поддерживать путём выведения средств из бюджета для того, чтобы поддержать маршрут. Мы рассчитываем, что те маршруты, которые сегодня сформированы на бумаге и те, пробные маршруты, которые уже запущены, в этом году будут активно реализовываться", — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время запущен лайнер "Князь Владимир" по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь

"Это будет первая ласточка, которая покажет, насколько такой туристический продукт востребован. Если он покажет востребованность, мы будем развивать морское круизное направление, это важно и необходимо сегодня. Если мы говорим, что развиваем юг России, то это Краснодарский край и Крым", — акцентировал Кондратьев.

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